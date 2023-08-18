Происшествия 18 августа 2023, 05:07 Один из павильонов «Экспоцентра» в центре Москвы частично обрушился ТАСС: стена обрушилась в павильоне «Экспоцентра» в центре Москвы РИА «Новости»

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В Москве обрушилась стена одного из павильонов «Экспоцентра» в результате падения сбитого беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах столицы.

«Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов „Экспоцентра“ на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения — около 30 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

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По предварительным данным, в результате обрушения никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву. Обломки дрона упали в районе «Экспоцентра». Как уточнили в Минобороны, разрушений и жертв не было. Системы противовоздушной обороны изменили траекторию полета беспилотника, который рухнул на нежилое здание.