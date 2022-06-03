Один из начальников МЧС пострадал при пожаре в бизнес-центре в Москве

Несколько человек получили травмы различной степени тяжести во время ликвидации пожара в бизнес-центре в Москве. Такую информацию «360» предоставил источник в экстренных службах. Он уточнил, что один из пострадавших — из начальства МЧС.

В общей сложности на пожаре пострадали два человека. Один из них — среди спасателей, сообщил источник. Он добавил, что пострадавший является один из руководителей спасательного ведомства. Мужчина надышался дымом. Его оперативно госпитализировали с диагнозом отравление продуктами горения.