Мужчина получил травму при попытке обокрасть храм в Петербурге | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина получил травму при попытке обокрасть храм в Петербурге

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Двое мужчин пытались обокрасть храм в Санкт-Петербуге. Одному из них потребовалась медицинская помощь, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по региону.

В момент проникновения мужчин в храм сработала сигнализация. Они успели разбить стекло, в итоге один из них сильно порезал руку.

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Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а потом обоих забрали в полицию.

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