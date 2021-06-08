Один из корпусов космической корпорации «Энергия» повредили при строительстве

Во время строительных работ повредили один из корпусов Ракетно-космической корпорации «Энергия». В нем производят космические корабли «Союз».

«В ходе строительных работ на территории РКК „Энергия“ произошли проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия. Для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий (космических кораблей — прим. ред.) на другие площади предприятия или укрепления конструкции [поврежденного корпуса]», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе корпорации.

В корпорации отметили, что угрозы дальнейшей деформации фундамента нет. Для выяснения причин и устранения последствий создали оперативную комиссию.

Ранее Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд, сообщала «Газета.ru». Успех был достигнут 28 мая, после старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный. Он стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском.