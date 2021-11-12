Тело бывшего вице-президента Паралимпийского комитета Москвы, бизнесмена Игоря Вашуркина обнаружили после пожара в частном доме в Немчиновке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, пожар произошел в доме 5 ноября. После того как возгорание было ликвидировано, в здании нашли труп Вашуркина, сказал источник.

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В 2011 году Вашуркин был одним из главных свидетелей по уголовному дела бизнесмена Виктора Батурина о мошенничестве при продаже квартиры. При этом Вашуркин сам был фигурантом дела о мошенничестве со средствами, которые были выделены из бюджета на строительство жилья в Новороссийске. В итоге его приговорили к штрафу.