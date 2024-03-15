Происшествия 15 марта 2024, 18:40 Один из 4 пострадавших при обстреле Белгорода находится в крайне тяжелом состоянии Гладков: четверо мужчин пострадали при очередном обстреле Белгорода РИА «Новости»

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Четыре человека пострадали в Белгороде в результате третьего за день обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала наша система ПВО», — уточнил он.

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По данным от Минобороны, силы ПВО сбили пять снарядов системы залпового огня. Информацию о последствиях на земле сейчас уточняют оперативные службы. ⠀

Уже есть сведения о четырех пострадавших в Белгороде, сказал Гладков. Один мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и попал в областную клиническую больницу. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Также госпитализация потребовалась еще двум пострадавшим. У одного из мужчин выявили осколочные ранения голени. У другого — осколочные ранения ног. Оба находятся в тяжелом состоянии.

У четвертого мужчины — незначительные ранения лица. Помощь ему оказали на месте, ложиться в больницу он отказался.

В Белгороде зафиксировали повреждения на одном производственном предприятии и соцобъекте. Также пострадали четыре автомобиля и один автобус.

В Белгородском районе повреждены четыре автомобиля и кровля в частном дом, заключил губернатор.