Один человек погиб в массовой аварии на Кутузовском проспекте. Видео

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием минимум пяти автомобилей. Один человек погиб. Движение на месте аварии затруднено в обе стороны: перекрыты одна полоса в центр и четыре — в область. На месте работают оперативные службы.

Возле дома № 76 столкнулись, по данным столичной Госавтоинспекции, пять машин. Предварительно установлено, что виновник ДТП выехал на встречную полосу. Он мог уснуть за рулем.

«От полученных травм он скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве, добавив, что информации о других пострадавших нет.

По данным Telegram-канала «112», одним из участников аварии на Кутузовском проспекте стал директор по продажам крупного beauty-бренда Егор Ивахин. Он ехал за рулем своего BMW.

Дептранс Москвы сообщил о шести столкнувшихся автомобилях.