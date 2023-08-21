Происшествия 21 августа 2023, 15:33 Один человек стал жертвой взрыва в Токмаке Запорожской области Оперативники сообщили о взрыве в Токмаке Запорожской области, один человек погиб

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Сотрудник коммунального хозяйства в городе Токмаке Запорожской области погиб в результате взрыва неустановленного предмета. Еще один человек получил ранения, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации района.

ЧП произошло в 09:30 по московскому времени во дворе дома № 12 на улице Шевченко. Во время загрузки мусора в машину коммунального хозяйства из урны выпал неустановленный предмет. После этого прозвучал взрыв.

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«При взрыве пострадали два работника МУП „КП Контакт“. Один из них скончался в больнице», — рассказали в пресс-службе.

Похожий на взрыв громкий звук прозвучал в Ростове-на-Дону утром 21 августа. Хлопок услышали во всех уголках города, в том числе в микрорайонах Западный, Верхний Темерник, на улице Портовой в центре, жилом массиве Северном, в Первомайском районе и других местах. В окнах некоторых домов разбились стекла. Пользователи Сети предположили, что сработали средства противовоздушной обороны.