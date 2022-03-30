Один человек стал жертвой пожара в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в ночь на 30 марта. На Белградской улице загорелась одна из квартир. Огонь охватил площадь в четыре «квадрата». К тушению привлекли четыре единицы спецтехники и 20 спасателей. По данным издания, на месте ЧП нашли человеческий труп.