Происшествия 09 февраля 2023, 14:39 Один человек стал жертвой пожара в Петербурге

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Один человек скончался во время ночного пожара в двухкомнатной квартире на проспекте Стачек в Петербурге. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Информация о пожаре поступила экстренным службам около 4:00 9 февраля. Прибывшие на место ЧП спасатели смогли справиться с огнем в течение получаса.

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В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

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