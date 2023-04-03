Происшествия 03 апреля 2023, 13:47 Один человек стал жертвой пожара в Ивановской области

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В Ивановской области произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание случилось в Кохме на улице Октябрьской. Загорелось двухэтажное здание, которое относится к фабрике «Крайтекс-Ресурс». Огонь охватил площадь в 500 «квадратов». К тушению привлекли 16 единиц спецтехники и 28 спасателей. После ликвидации возгорания на месте происшествия нашли человеческий труп. Причины произошедшего выясняются.