11 мая 2021, 20:04
Один человек стал жертвой пожара в частном отеле на Сахалине
По факту гибели человека в частной трехэтажной гостинице в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело. Речь идет о причинении смерти по неосторожности.
Как сообщили в Следственном управлении СКР по Сахалинской области, во время тушения огня на площади 350 квадратных метров накануне ночью нашли тело мужчины, сообщили «Новые известия».
Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти. В процессе расследования будет предоставлена оценка действиям лиц, которые были ответственны за противопожарную безопасность.
Собственную проверку начали и в прокуратуре. Ведомство оценит законность предоставления помещений здания для гостиничных услуг.