Один человек стал жертвой пожара в частном отеле на Сахалине

По факту гибели человека в частной трехэтажной гостинице в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело. Речь идет о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Сахалинской области, во время тушения огня на площади 350 квадратных метров накануне ночью нашли тело мужчины, сообщили «Новые известия».

Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти. В процессе расследования будет предоставлена оценка действиям лиц, которые были ответственны за противопожарную безопасность.

Собственную проверку начали и в прокуратуре. Ведомство оценит законность предоставления помещений здания для гостиничных услуг.