Происшествия 31 мая 2023, 22:20 Один человек стал жертвой ДТП во Владимирской области

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Во Владимирской области произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП случилось на 225-м километре трассы М-7 «Волга». Водителю Volkswagen Polo не удалось справиться с управлением. Авто вылетело с дороги и застряло в деревьях. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли автомобилиста из салона. Его пассажир получил смертельные травмы и умер. Пострадавшего водителя доставили в больницу.