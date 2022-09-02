Один человек стал жертвой ДТП в Забайкалье

Происшествия 02 сентября 2022, 14:56 Поделиться Telegram

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В Забайкальском крае произошла авария с участием двух фур, передает «Царьград».

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По словам свидетеля, ДТП случилось на федеральной трассе Чита — Хабаровск. Два грузовика перевернулись, съехав с трассы. В результате погиб один человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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