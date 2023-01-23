23 января 2023, 23:19
Один человек стал жертвой ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.
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ДТП случилось накануне на 482-м километре федеральной трассе «Амур». Столкнулись иномарка Toyota Premio и грузовик Mercedes-Benz Actros. В результате столкновения водитель легковушки получил смертельные травмы и скончался. Еще один человек пострадал. Его доставили в больницу.
ДТП
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