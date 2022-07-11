Один человек стал жертвой ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области столкновение двух легковых автомобилей привело к гибели человека. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МВД.

Авария с участием Mercedes-Benz и Kia Rio произошла возле госпитомника. Кроме гибели человека и травмирования других людей она привела к восьмикилометровой пробке, которая началась в поселке Третий Решающий и закончилась лишь на повороте на «танцующий мост». По данным издания, травмы получили 40-летний мужчина, 26-летняя девушка, 59-летняя женщина и трое детей.