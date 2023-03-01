01 марта 2023, 13:41
Один человек стал жертвой ДТП в Ростовской области
Смертельная авария произошла во вторник, 28 февраля, в Шолоховском районе Ростовской области. Там столкнулись отечественный автомобиль и иномарка, написал сайт rostovgazeta.ru.
Как рассказали в пресс-службе донского УГИБДД, водитель Hyundai Accent решил совершить обгон по встречной полосе, однако не успел вернуться на свою полосу и врезался в ВАЗ-2115.
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В результате ДТП погиб 57-летний водитель ВАЗ. Водителя иномарки доставили в больницу с травмами.
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ДТП
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