Происшествия 01 марта 2023, 13:41 Один человек стал жертвой ДТП в Ростовской области

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Смертельная авария произошла во вторник, 28 февраля, в Шолоховском районе Ростовской области. Там столкнулись отечественный автомобиль и иномарка, написал сайт rostovgazeta.ru.

Как рассказали в пресс-службе донского УГИБДД, водитель Hyundai Accent решил совершить обгон по встречной полосе, однако не успел вернуться на свою полосу и врезался в ВАЗ-2115.

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В результате ДТП погиб 57-летний водитель ВАЗ. Водителя иномарки доставили в больницу с травмами.

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