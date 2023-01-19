Происшествия 19 января 2023, 16:17 Один человек стал жертвой ДТП в Пензенской области

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В Пензенской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

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Авария произошла на пятом километре дороги Тамбов — Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково. У машины КамАЗ-53212 отсоединился прицеп и выехал на встречку, где врезался в «Газель». Управлявший фургоном 67-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался. Двое его пассажиров пострадали. Их доставили в больницу.