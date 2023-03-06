06 марта 2023, 13:40
Один человек стал жертвой ДТП в Нижегородской области
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Водитель ПАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилями «Нива» и Hyundai. Водитель «Нивы» погиб на месте происшествия, водителя и пассажира Hyundai увезли в больницу с травмами. Также пострадали пассажиры автобуса.
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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшедшего.
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ДТП
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