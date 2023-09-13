13 сентября 2023, 18:41
Один человек стал жертвой ДТП с грузовиками в Нижегородской области
Авария со смертельным исходом произошла в среду, 13 сентября, недалеко от Дзержинска в Нижегородской области. Об этом сообщил сайт NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Два грузовика столкнулись на федеральной трассе М-7 около поселка Пыра. Водитель одного из них получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда медиков. О других пострадавших не сообщается.
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Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и причины ДТП.
ДТП
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