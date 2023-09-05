Происшествия 05 сентября 2023, 11:47 Один человек стал жертвой ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

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Смертельная авария произошла накануне на трассе Пермь — Екатеринбург. Там столкнулись КамАЗ и автомобиль марки Volkswagen Polo. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По предварительным данным, ДТП случилось в вечернее время суток недалеко от поселка Голдыревский. Женщина-водитель иномарки решила резко повернуть перед грузовиком и получила удар в боковую часть машины. Пассажирка легкового авто скончалась до прибытия медиков, написал Ura.ru.

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Водитель иномарки и водитель КамАЗа не пострадали.