05 сентября 2023, 11:47
Один человек стал жертвой ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Смертельная авария произошла накануне на трассе Пермь — Екатеринбург. Там столкнулись КамАЗ и автомобиль марки Volkswagen Polo. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По предварительным данным, ДТП случилось в вечернее время суток недалеко от поселка Голдыревский. Женщина-водитель иномарки решила резко повернуть перед грузовиком и получила удар в боковую часть машины. Пассажирка легкового авто скончалась до прибытия медиков, написал Ura.ru.
Реклама
Водитель иномарки и водитель КамАЗа не пострадали.
Пермский край
ДТП
Реклама
Реклама