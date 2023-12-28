Происшествия 28 декабря 2023, 13:55 Один человек стал жертвой аварии с грузовиком на трассе Березовка — Щекино в Пермском крае

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Смертельная авария. в которой скончался 64-летний мужчина, произошла накануне на автодороге Березовка — Щекино в Пермском крае. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Прикамья.

По предварительной информации, водитель большегруза допустил занос полуприцепа в сторону полосы встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-21110.

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В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водителя отечественного авто доставили в больницу.