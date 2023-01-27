Происшествия 27 января 2023, 13:18 Один человек стал жертвой аварии под Волгоградом

Читать 360tv в

В четверг, 26 января, в Волгоградской области произошло смертельное ДТП на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, водитель Freightliner Columbia не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в Freightliner. Из-за сильного удара произошел пожар.

Реклама

Водитель Freightliner Columbia скончался на месте происшествия. О состоянии водителя второго большегруза не сообщается.