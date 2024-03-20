Важное 20 марта 2024, 13:29 Один человек скончался и двое пострадали при обстреле Белгорода Гладков: мужчина погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. В результате обстрела ВСУ погиб один человек. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, погибший в момент обстрела находился в машине. В автомобиль прилетели осколки.

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«От полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи», — подчеркнул губернатор.

Также пострадали два человека. У 17-летней девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рассечение над бровью. У второго пострадавшего зафиксировали осколочные ранения правой руки. Раненых госпитализировали.

Повреждения получили несколько квартир в 12-этажном доме. Там выбило окна и посекло балконы. Также пострадали 16 машин. Есть разрушения на территории двух детских садов и школы. Пострадавших там нет.

«В этих учреждениях сейчас перераспределяются дежурные группы по другим детским садам города, поэтому детей и воспитателей в учреждениях не было», — уточнил Гладков.

Также прилет зафиксировали в поселке Разумное. Там разные повреждения получили семь частных домов и машина.

На улице Макаренко в Белгороде в среду, 20 марта, перекрыли движение. Такое решение приняли в связи с чрезвычайной ситуацией в городе.