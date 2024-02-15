Эксклюзив 15 февраля 2024, 08:56 Один человек пропал в горящем здании в Москве Источник «360»: один человек пропал в горящем здании в Москве РИА «Новости»

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В центре Москвы в горящих постройках пропал сотрудник «Известия Холл». Спасатели на данным момент ищут его. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным источника, у пострадавшего ожог рук. Информации о других пропавших без вести не поступало.

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Пожар произошел во дворе «Известия Холл» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади — загорелись две постройки. Огонь быстро распространялся.

Кроме того, проезд по Тверской улице в Москве ограничили из-за пожара. Движение машин по Тверской улице в сторону Садового кольца разрешили только по одной полосе из четырех, на Большом Путинковском переулке — по трем из четырех.

Ранее «Газель» взорвалась на проезжей части в центре Москвы. Информации о пострадавших и причине взрыва пока нет.