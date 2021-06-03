Один человек пострадал во время взрыва на фармацевтическом заводе в Риге

В Риге (Латвия) произошел взрыв на фармацевтическом предприятии. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии.

Сообщается, что взрыв произошел во время процесса дистилляции. Специалисты обследовали место взрыва и не обнаружили утечек химикатов. Один человек пострадал, он госпитализирован. Еще 100 сотрудников эвакуировали из здания. Предприятие временно приостановило работу.