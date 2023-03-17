17 марта 2023, 13:40
Один человек пострадал во время пожара в здании спорткомплекса в Челябинске
В четверг утром, 16 марта, в Челябинске загорелся спортивно-оздоровительный комплекс «Матрикс». В результате случившегося пострадала женщина. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
В сообщении ведомства говорится, что 10 сотрудников комплекса смогли эвакуироваться самостоятельно. Одной женщине потребовалась помощь медиков.
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Предварительной причиной пожара называют неправильное обращение с баней-сауной, оборудованной на первом этаже спорткомплекса.
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Челябинск
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