Один человек пострадал во время пожара в здании спорткомплекса в Челябинске

В четверг утром, 16 марта, в Челябинске загорелся спортивно-оздоровительный комплекс «Матрикс». В результате случившегося пострадала женщина. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.