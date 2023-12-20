Происшествия 20 декабря 2023, 18:38 Один человек пострадал во время пожара в Василеостровском районе Петербурга

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Пожар, в котором пострадал один человек, произошел накануне в коммунальной квартире в Василеостровском районе Петербурга. Об этом написал сайт Neva.Today.

По информации спасателей, в доме на 11-й линии Васильевского Острова загорелась одна из комнат площадью 10 квадратных метров. Во время тушения пожарные обнаружили человека. Они передали его медикам.

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Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара.