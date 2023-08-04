Происшествия 04 августа 2023, 16:50 Один человек пострадал во время пожара в Невском районе Петербурга

Читать 360tv в

В Невском районе Санкт-Петербурга в результате пожара в трехкомнатной квартире пострадал один человек. Об этом написал «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что горит кухня площадью шесть квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать за 50 минут, рассказала Gazeta.SPb.

Реклама

В результате пожара пострадал мужчина, находившийся в квартире. Его отвезли в больницу. О причинах возгорания не сообщается.