Происшествия 03 августа 2023, 23:15 Один человек пострадал во время пожара в квартире Санкт‑Петербурга

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Пожар произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Один человек пострадал. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Дом на проспекте Народного Ополчения загорелся 3 августа. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. На место происшествия выехали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

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Ликвидировать пламя удалось до приезда пожарных. Пострадавшего госпитализировали.