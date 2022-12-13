Происшествия 13 декабря 2022, 14:45 Один человек пострадал во время пожара в Казани

Читать 360tv в

В понедельник, 12 декабря, на улице Хайдара Бигичева в Казани загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие на место ЧП пожарные увидели в квартире женщину-инвалида, которые не смогла выбраться из горящего помещения самостоятельно. Ее передали медикам в городскую клиническую больницу № 7.

Реклама

Сейчас правоохранители устанавливают причины случившегося.

Реклама