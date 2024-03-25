Происшествия 25 марта 2024, 16:57 Один человек пострадал во время пожара в Ижевске

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При пожаре, который произошел накануне в Ижевске, пострадал мужчина 1972 года рождения. Об этом написал сайт Izhlife, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

О возгорании в частном доме на улице Комбинатной стало известно ночью. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что горит крыша здания и надворные постройки. Площадь пожара составила 74 квадратных метра.

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Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.