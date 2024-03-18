Происшествия 18 марта 2024, 09:46 Один человек пострадал во время обстрела Белгорода Мэр Белгорода Демидов: во время утреннего обстрела пострадал один человек Stringer/NEWS.ru/globallookpress

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Утром Белгород оказался под обстрелом. Пострадал один человек. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов на оперативном совещании правительства региона. Его слова привели в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек», — уточнил он.

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Также повреждения получил один частный жилой дом, хозяйственная постройка, машина и автобус. Представители городской администрации уже выехали на место обстрела. Специалисты определяют его последствия.

Утром в понедельник, 18 марта, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал тех, кто находится дома, не подходить к окнам. А людям, оказавшимся во время объявления сирены на улице, спуститься в укрытия.

Накануне средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью семь беспилотников ВСУ. В ночь на 17 марта украинские боевики атаковали семь регионов России.