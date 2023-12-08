08 декабря 2023, 15:36
Один человек пострадал во время массового ДТП в Ижевске
Авария, в которой пострадал водитель автомобиля Hyundai Grаndеur, произошла днем 7 декабря на переулке Северный в Ижевске. Об этом написал сайт udm-info.ru со ссылкой на правоохранителей.
Водитель Hyundai Grаndеur не уступил дорогу 25-летнему водителю Volkswagen Jetta, столкнувшись с ним. После Hyundai въехал в два припаркованных автомобиля.
Реклама
Виновника ДТП доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас в причинах случившегося разбирается полиция.
ДТП
Машины
Реклама
Реклама