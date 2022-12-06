Происшествия 06 декабря 2022, 15:05 Один человек пострадал в результате пожара во Фрунзенском районе Петербурга

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Вечером 5 декабря во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом написали «Невские новости».

По данным МЧС, на улице Будапештской в доме № 74 загорелась одна из комнат трехкомнатной квартиры.

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В результате пожара пострадал мужчина. Его с различными травмами доставили в больницу. На месте ЧП работали 15 спасателей и три единицы техники.

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