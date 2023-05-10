10 мая 2023, 16:39
Один человек пострадал в результате пожара во Фрунзенском районе Петербурга
Пожар, в результате которого пострадал один человек, произошел накануне во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом написал сайт 78.ru, ссылаясь на источник.
По предварительным данным, в многоквартирном доме на Будапештской улице загорелся коридор в одной из квартир. В результате возгорания пострадал мужчина. С травмами его увезли в больницу, сообщили «Невские новости».
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О других пострадавших неизвестно. В настоящий момент правоохранители выясняют причину пожара.
Санкт-Петербург
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