27 марта 2024, 17:17
Один человек пострадал в результате пожара в Василеостровском районе Петербурга
Ночью в среду, 27 марта, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар в одном из домов. Об этом написала Neva.Today, ссылаясь на ГУ МЧС России по городу.
Очевидцы сообщили о задымлении на лестничном пролете в хрущевке, расположенной на переулке Каховского. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что горит подвальное помещение. Там они нашли мужчину и передали его медикам.
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Всего в ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и три машины спецтехники.
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