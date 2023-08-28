Происшествия 28 августа 2023, 16:43 Один человек пострадал в результате пожара в Приморском районе Петербурга

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В пожаре, который произошел накануне на улице Шаврова в Приморском районе Петербурга, пострадал один человек. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Как рассказали в ведомстве, возгорание началось в одной из квартир многоквартирного дома на площади в пять квадратных метров. В сообщении говорится, что горели постельные принадлежности.

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Одного пострадавшего с ожогами отвезли в больницу. В тушении участвовали четыре единицы специальной техники и 17 человек личного состава МЧС.