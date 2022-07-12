Один человек пострадал в результате пожара в историческом доме Ленобласти

В понедельник, 11 июля, произошел пожар в историческом здании на улице Ленина в Выборге. В результате случившегося пострадал один человек. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Ленинградской области.

По данным ведомства, первой загорелась квартира на четвертом этаже, а затем огонь дошел до чердака. Тушение заняло более шести часов по причине поиска скрытых очагов.

Как заверили в городской администрации, в настоящий момент выясняется количество жильцов, которые нуждаются во временном расселении.