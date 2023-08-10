Происшествия 10 августа 2023, 16:11 Один человек пострадал в результате пожара на территории бывшего завода «Ивекмаш» в Иванове

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Пожар, в котором пострадал один человек, произошел утром 10 августа на территории бывшего завода «Ивекмаш» в Иванове. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, в здании загорелись складированные запасы синтепона. Спасатели вывели из горящего помещения шесть человек. Также с помощью погрузочной машины были вывезены 10 кислородных баллонов.

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Медицинская помощь потребовалась 49-летнему мужчине, который отравился продуктами горения. О других пострадавших не сообщается.