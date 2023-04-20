Происшествия 20 апреля 2023, 08:24 Один человек пострадал в результате пожара на шахте «Распадская» Власти Кемеровской области сообщили об одном пострадавшем при пожаре на шахте «Распадская» Пресс-служба МЧС

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Горняка госпитализировали после пожара на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Как сообщили ТАСС представители регионального правительства, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

По данным регионального центра медицины катастроф, из шахты после пожара вывели на поверхность 271 рабочего.

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«Медицинская помощь понадобилась одному человеку. Пострадавший шахтер находится в больнице Междуреченска, его состояние удовлетворительное», — уточнили местные власти.

Главный токсиколог региона следит за лечением пострадавшего.

Пожар произошел на шахте «Распадская» около 17:00 (13:00 по местному времени) 19 апреля. Тушением занимались 50 человек и девять единиц техники. Представители регионального главка МЧС вечером в среду заявили о ликвидации открытого горения. Прокуратура и следственные органы по факту случившегося проводят проверку.

Шахта «Распадская» — одна из самых крупных угольных шахт в стране, ее запасы составляют порядка 451 миллиона тонн. Она находится недалеко от Междуреченска, где живут примерно 100 тысяч человек. Накануне стало известно о пожаре на руднике «Узельгинский» в Челябинской области, оттуда эвакуировали более 300 человек.