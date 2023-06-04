Происшествия 04 июня 2023, 21:52 Один человек пострадал в результате обстрелов ВСУ в Горловке Мэр Горловки Приходько: один житель ранен в результате обстрелов ВСУ Telegram

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Мирный житель Горловки получил ранения в ходе прямого попадания украинского снаряда в жилой дом. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Горловки со стороны украинских террористов ранены мирный житель по улице Эльтонская, 23. В дом попал украинский снаряд», — заявил он.

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Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило о выпуске 11 ракет из реактивной системы залпового огня со стороны националистов киевского режима.

До этого Приходько сообщил о трех раненых жителях Горловки, пострадавших из-за атаки боевиков Украины. В результате ударов был частично обесточен поселок шахты «Кочегарка», находящийся в Центрально-Городском районе Горловки.

Еще три человека среди мирного населения пострадали в Мелитополе. По словам члена Главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ пустили свои снаряды в сторону региона вечером 3 июня. Горожане услышали пять громких взрывов, сработала система ПВО.