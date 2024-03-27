27 марта 2024, 01:03
Один человек пострадал в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Один человек пострадал при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Мужчина получил осколочные ранения в область поясницы. Врачи доставляют его в городскую больницу № 2. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил он.
Реклама
Глава региона добавил, что в результате атаки в Белгородском районе есть разрушения на земле. В поселке Дубово разбиты окна в двух квартирах многоквартирного дома, также повреждены девять частных домов и шесть машин. В селе Таврово повреждения получили два автомобиля и кровли двух частных домов. В селе Никольское осколки пробили кровлю частного дома. На местах ЧП работают оперативные службы.
Система ПВО сбила 18 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что жители Белгорода услышали над городом серию громких взрывов.
Больницы
Врачи
ВСУ
Мужчины
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
Реклама
Реклама