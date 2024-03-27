Происшествия 27 марта 2024, 01:03 Один человек пострадал в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Один человек пострадал при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Мужчина получил осколочные ранения в область поясницы. Врачи доставляют его в городскую больницу № 2. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил он.

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Глава региона добавил, что в результате атаки в Белгородском районе есть разрушения на земле. В поселке Дубово разбиты окна в двух квартирах многоквартирного дома, также повреждены девять частных домов и шесть машин. В селе Таврово повреждения получили два автомобиля и кровли двух частных домов. В селе Никольское осколки пробили кровлю частного дома. На местах ЧП работают оперативные службы.

Система ПВО сбила 18 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что жители Белгорода услышали над городом серию громких взрывов.