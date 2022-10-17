Один человек пострадал в результате ДТП в Волгоградской области | 360°

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17 октября 2022, 15:34

Один человек пострадал в результате ДТП в Волгоградской области

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Авария с участием легковой машины и грузовика произошла вечером 16 октября в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Как сообщили правоохранители, 48-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и на скорости влетел в стоявший на дороге грузовик.

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Водителя легкового автомобиля с различными травмами доставили в больницу. Его машина восстановлению не подлежит.

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