Один человек пострадал в результате ДТП в Волгоградской области | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 15:34 Поделиться Telegram

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Viber Один человек пострадал в результате ДТП в Волгоградской области

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Авария с участием легковой машины и грузовика произошла вечером 16 октября в городе Волжский Волгоградской области. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Как сообщили правоохранители, 48-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и на скорости влетел в стоявший на дороге грузовик.

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Водителя легкового автомобиля с различными травмами доставили в больницу. Его машина восстановлению не подлежит.

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