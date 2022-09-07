Один человек пострадал в результате ДТП в ЯНАО | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Один человек пострадал в результате ДТП в ЯНАО

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ДТП с участием иномарки произошло накануне в городе Губкинский на улице Магистральной. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель Hyundai не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась.

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Пассажиру транспортного средства потребовалась помощь медиков.

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Всего с начала 2022 года на ямальских дорогах произошло 3145 ДТП. В них погибло 18 человек.

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