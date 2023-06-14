Происшествия 14 июня 2023, 16:25 Один человек пострадал в результате аварии в Санкт-Петербурге

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ДТП, в котором пострадала женщина, произошло накануне на пересечении улицы Егорова и 5-й Красноармейской улицы в Пертербурге. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, 45-летний водитель Hyundai не уступил дорогу Porsche, который ехал по главной полосе. В результате столкновения двух машин пострадала пассажирка Hyundai.

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Женщину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. О других пострадавших не сообщается.