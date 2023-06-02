Происшествия 02 июня 2023, 18:42 Один человек пострадал в результате аварии с автобусом в Мурманской области

Читать 360tv в

В городе Апатиты Мурманской области в результате ДТП с автобусом пострадал один человек. Об этом сообщило АБН со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Авария произошла накануне на регулируемом перекрестке улиц Козлова, Лесной, Московской и Ферсмана. Водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем.

Реклама

Водителя «ВАЗ» доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. О других пострадавших не сообщается.