02 июня 2023, 18:42
Один человек пострадал в результате аварии с автобусом в Мурманской области
В городе Апатиты Мурманской области в результате ДТП с автобусом пострадал один человек. Об этом сообщило АБН со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Авария произошла накануне на регулируемом перекрестке улиц Козлова, Лесной, Московской и Ферсмана. Водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем.
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Водителя «ВАЗ» доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. О других пострадавших не сообщается.
ДТП
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