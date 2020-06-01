Один человек пострадал в разборке в Москве

В ходе разборки, которая произошла 1 июня на Волгоградском шоссе, пострадал один человек. О конфликте на юго-востоке Москвы сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что конфликт произошел примерно в 21:30 по по адресу Волгоградский проспект, 166.

По предварительной информации, один из участников потасовки пострадал от рук своего противника. Личность пострадавшего не уточняется, однако, по данным источника, его направили в медучреждение для оказания помощи — он получил телесные повреждения. Насколько тяжелые травмы — не известно.

По предварительным данным, в конфликте участвовали еще четыре человека. Они скрылись с места происшествия на иномарке.

Сейчас полицейские устанавливают их местоположение. Кроме того, правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все мотивы и детали происшествия.