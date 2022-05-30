Один человек пострадал в пожаре в Оренбурге. Пятерых удалось спасти

Пожар произошел на улице Пролетарской в Оренбурге. Там загорелся многоквартирный дом. В результате одна жительница дома получила травмы. Об этом сообщил 56orb.ru.

Пожар начался во втором часу дня. На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и кареты скорой помощи. Спасателям удалось вывести из дома пятерых человек. Еще одна женщина пострадала, ее передали медикам. На данный момент информации об ее состоянии не поступало. Пожарные смогли ликвидировать возгорание.