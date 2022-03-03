Один человек пострадал в массовом ДТП в Челябинской области

На Южном Урале произошло массовое ДТП с участием двух грузовых автомобилей и легковушки. Виновником аварии стал водитель одного из грузовиков. Сообщается, что столкновение произошло в среду, 2 марта, на трассе М-5 в Челябинской области.

Как пишет kursdela.biz со ссылкой на сведения отделения ГИБДД Миасса, водитель грузового автомобиля Mercedes потерял бдительность на дороге и допустил столкновение с находящейся впереди легковой машиной Mitsubishi, а далее произошло столкновение с большегрузом Volvo.

Виновник происшествия госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту инцидента.