03 марта 2022, 18:59
Один человек пострадал в массовом ДТП в Челябинской области
На Южном Урале произошло массовое ДТП с участием двух грузовых автомобилей и легковушки. Виновником аварии стал водитель одного из грузовиков. Сообщается, что столкновение произошло в среду, 2 марта, на трассе М-5 в Челябинской области.
Как пишет kursdela.biz со ссылкой на сведения отделения ГИБДД Миасса, водитель грузового автомобиля Mercedes потерял бдительность на дороге и допустил столкновение с находящейся впереди легковой машиной Mitsubishi, а далее произошло столкновение с большегрузом Volvo.
Виновник происшествия госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту инцидента.